Alarmante dhe shqetësuese: Brenda vetëm 23 ditësh pesë persona u vranë në Gjilan
Brenda vetëm 23 ditësh, Gjilani është përballur me tri ngjarje të rënda që kanë lënë pas pesë persona të vdekur, mes tyre edhe një foshnjë. Nga vrasja e dyfishtë e motrës me vëllain në Livoç të Ulët, te vrasja e një 29-vjeçari në Pogragjë dhe tragjedia e fundit në Demiraj, ku u gjetën pa shenja…
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Brenda vetëm 23 ditësh, Gjilani është përballur me tri ngjarje të rënda që kanë lënë pas pesë persona të vdekur, mes tyre edhe një foshnjë. Nga vrasja e dyfishtë e motrës me vëllain në Livoç të Ulët, te vrasja e një 29-vjeçari në Pogragjë dhe tragjedia e fundit në Demiraj, ku u gjetën pa shenja jete një baba 27-vjeçar dhe foshnja e tij, qyteti është tronditur nga një varg ngjarjesh tragjike.
Gjithçka nisi më 9 tetor 2026, kur një vrasje e dyfishtë tronditi fshatin Livoç i Ulët të Gjilanit. Vetëm dy ditë më vonë, një tjetër i ri u vra në rrethana të rënda familjare, ndërsa mëngjesi i 1 nëntorit solli lajmin tragjik për vdekjen e një 27-vjeçari dhe foshnjës së tij.
9 tetor – Vrasja e dyfishtë në Livoç të Ulët
Më 9 tetor, Nafije Bogujevci, 27-vjeçare, dhe vëllai i saj, Egzon Bogujevci, 31-vjeçar, u vranë me armë zjarri në fshatin Livoç i Ulët.
Për këtë krim të rëndë dyshohet bashkëshorti i Nafijes, Valon Ramushi, i cili, sipas raportimeve, pas ngjarjes u vetëdorëzua në Polici.
Nga të shtënat mbeti i plagosur rëndë edhe Mazllum Bogujevci, 48-vjeçar.
Vrasja e dyfishtë shkaktoi reagime dhe tronditje, ndërsa organet e drejtësisë nisën procedurat për zbardhjen e plotë të rrethanave.
11 tetor – Babai dyshohet se vrau djalin 29-vjeçar në Pogragjë
Ende pa kaluar tronditja nga vrasja e dyfishtë, Gjilani u përball me një tjetër ngjarje tragjike.
Më 11 tetor, në fshatin Pogragjë, 29-vjeçari Bajram Arifi mbeti i vrarë me armë zjarri.
Për vrasjen dyshohet babai i tij, Ramiz Arifi.
Sipas informacioneve të raportuara, ngjarja ndodhi rreth orës 19:30, ndërsa i dyshuari dyshohet se pas krimit u largua nga vendi i ngjarjes me veturë.
Kjo ishte ngjarja e dytë e rëndë brenda vetëm tri ditësh në territorin e Gjilanit, duke e çuar në tre numrin e personave të vrarë.
1 nëntor – Tragjedi në Demiraj, gjenden të vdekur babai 27-vjeçar dhe foshnja
Pas ngjarjeve të rënda të tetorit, edhe nëntori nisi me një lajm tragjik për Gjilanin.
Mëngjesin e së dielës, më 1 nëntor, në fshatin Demiraj, brenda një shtëpie u gjetën pa shenja jete Adonis Demiri, 27-vjeçar, dhe foshnja e tij e gjinisë femërore.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se informacioni për rastin është pranuar rreth orës 08:47.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore, ekipet mjekësore dhe Prokurori i Shtetit.
Me urdhër të prokurorit, trupat e pajetë janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, me qëllim përcaktimin e shkakut të vdekjes.
Rasti është iniciuar si “Vdekje e dyshimtë”, ndërsa autoritetet ende nuk kanë dhënë përfundime zyrtare lidhur me rrethanat në të cilat humbën jetën babai dhe foshnja.
Pesë jetë të humbura brenda 23 ditësh
Nga 9 tetori deri më 1 nëntor, në tri ngjarje të ndara në Gjilan kanë humbur jetën pesë persona.
Tri viktima janë regjistruar në dy raste të vrasjeve me armë zjarri, ndërsa dy vdekjet e fundit, në Demiraj, mbeten nën hetim.
Nga Nafije dhe Egzon Bogujevci, te Bajram Arifi dhe deri te Adonis Demiri me foshnjën e tij, këto ngjarje kanë lënë pas familje në dhimbje dhe kanë ngritur shqetësime në opinionin publik.
Ndërkohë, mbetet të shihet se çfarë do të zbulojnë hetimet për rastin e fundit dhe cilat do të jenë përfundimet e organeve të drejtësisë për secilën prej këtyre ngjarjeve.