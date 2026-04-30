Fejohet motra e Gjestit, kush është personi që i ka marrë zemrën

30/04/2026 20:59

Fejohet Blerina, motra e Gjestit, teksa artisti është më afër se kurrë rikthimit të shumëpritur në muzikë!

​Prej kohësh Blerina zgjodhi të tërhiqej plotësisht nga zhurma e rrjeteve sociale. Ajo kishte nevojë për qetësi, larg syrit të publikut. I vetmi vend ku ajo mban kontakt me ndjekësit është Snapchat-i.

​Pikërisht aty, ajo po ndan momente të ngrohta me personin e zemrës, që e ka ndihmuar të rigjejë buzëqeshjen. Por si u zbulua lajmi? Fejesa u konfirmua falë vetë fansave të Gjestit! Ata i kishin dërguar një buqetë me lule dhe një letër me urime për fejesën, të cilat Blerina i publikoi.

Ndonëse tashmë nuk e fsheh unazën, ajo ka zgjedhur me të drejtë ta mbajë partnerin më privat meqenëse nuk dihet më shumë për identitetin e tij apo historinë e tyre të njohjes dhe dashurisë.

​Ndërsa e motra rigjen veten, vetë Gjesti ka gjetur forcën për një projekt të jashtëzakonshëm. Një imazh enigmatik i një deleje rozë nga labeli Three60”, ku etiketohet ai dhe DJ Gimbo, ka paralajmëruar diçka të madhe.

​Nga Prive By Liberta Spahiu përmes rubrikës “E vërtetë, e pavërtetë” u konfirmua se artisti po punon intensivisht për një EP me plot 5 këngë. Ky projekt pritet të jetë rikthimi i tij më i fuqishëm!

​A jeni gati për këtë epokë të re të Gjestit?

Artikuj të ngjashëm

April 30, 2026

Selin shkon në Istog, pozon bashkë me vjehrrën

April 30, 2026

Dafina dhe Daskani shkëlqejnë në Athinë, moment i ëmbël para koncertit

April 30, 2026

Kanye West koncert më 11 korrik në zemër të Tiranës, njofton Edi Rama

April 30, 2026

Brikena befason Mateon për ditëlindje: U rritsh me mua!

Lajme të fundit

Haradinaj përshëndet rezolutën në SHBA për Kosovën: Hap...

Kush është Gramos Hashani? Kryeshefi i ri i...

“Nuk është i pari e as s’do të...

Osmani pas takimit me Lumir Abdixhikun: Ishte vetëm kafe mes miqësh