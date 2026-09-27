Hoxhaj nga protesta: Një popull i bashkuar rreth lirisë së vet nuk mund të mposhtet

Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka shpërndarë një fotografi nga nata e 12-të e protestës në Prishtinë, ku shihet numri i madh i qytetarëve të mbledhur në shesh. Krahas fotografisë, Hoxhaj ka shkruar: “Një popull i bashkuar rreth lirisë së vet nuk mund të mposhtet” Postimi i tij vë në pah vazhdimësinë e protestës dhe…

Lajme

27/09/2026 22:11

Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka shpërndarë një fotografi nga nata e 12-të e protestës në Prishtinë, ku shihet numri i madh i qytetarëve të mbledhur në shesh.

Krahas fotografisë, Hoxhaj ka shkruar: “Një popull i bashkuar rreth lirisë së vet nuk mund të mposhtet”

Postimi i tij vë në pah vazhdimësinë e protestës dhe pjesëmarrjen e qytetarëve edhe në natën e 12-të të saj.

Artikuj të ngjashëm

September 27, 2026

Perparim Rama: Historia e Ferdonije Qerkezit, ndërgjegjja jonë kolektive

September 27, 2026

​Kuvendi mblidhet nesër, në rend dite edhe Deklarata lidhur me aktgjykimin...

September 27, 2026

“Rinia është zgjuar e nuk janë indiferent”, thotë Ganimete Musliu nga...

September 27, 2026

“Kërkuan uljen e dënimit” – PDK reagon pas këtij raportimi të...

September 27, 2026

Aktori Vedat Bajrami fton qytetarët në protestën e 1 Tetorit: Bashkë...

September 27, 2026

Trump refuzon propozimin për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, Irani thotë...

Lajme të fundit

Perparim Rama: Historia e Ferdonije Qerkezit, ndërgjegjja jonë kolektive

​Kuvendi mblidhet nesër, në rend dite edhe Deklarata...

“Rinia është zgjuar e nuk janë indiferent”, thotë...

“Kërkuan uljen e dënimit” – PDK reagon pas...