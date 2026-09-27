Hoxhaj nga protesta: Një popull i bashkuar rreth lirisë së vet nuk mund të mposhtet
Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka shpërndarë një fotografi nga nata e 12-të e protestës në Prishtinë, ku shihet numri i madh i qytetarëve të mbledhur në shesh. Krahas fotografisë, Hoxhaj ka shkruar: “Një popull i bashkuar rreth lirisë së vet nuk mund të mposhtet” Postimi i tij vë në pah vazhdimësinë e protestës dhe…
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Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka shpërndarë një fotografi nga nata e 12-të e protestës në Prishtinë, ku shihet numri i madh i qytetarëve të mbledhur në shesh.
Krahas fotografisë, Hoxhaj ka shkruar: “Një popull i bashkuar rreth lirisë së vet nuk mund të mposhtet”
Postimi i tij vë në pah vazhdimësinë e protestës dhe pjesëmarrjen e qytetarëve edhe në natën e 12-të të saj.