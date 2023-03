Fabrizio Romano “ndez” situatën në Bayern, shkarkohet Nagelsmann ulet në stol Tuchel?

Sipas Romanos, klubi gjerman mund ta largojë nga pozita e trajnerit Nagelsmannin për shkak të rezultateve negative në Bundesliga, shkruan Lajmi.net

Kandidati kryesor për ta zëvendësuar në rast të largimit është Thomas Tuchel, ish- trajneri i Chelseat – që është pa punë.

Skuadra e Bayern Munich në 25 xhiro në Bundesliga ka grumbulluar 52 pikë dhe pozicionohet në vendin e dytë./Lajmi.net/

🚨 EXCLUSIVE: FC Bayern are seriously considering to sack Julian Nagelsmann. Decision being discussed internally, the club could fire him soon. #FCBayern

🚨 Understand Thomas Tuchel leading candidate to potentially take FC Bayern job.

More to follow. pic.twitter.com/YpnTHsgbhy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2023