Fabrizio Romano: Mbappe do të qëndrojë

Shumë lajme po qarkullojnë se francezi tashmë ka vendosur në lidhje me të ardhmen e tij.

Ai duket të jetë pranë qëndrimit në ‘Parc des Princes’, kështu duke refuzuar ofertën e Real Madridit drejt tij.

Këtë e ka bërë të ditur edhe gazetari i mirënjohur italian Fabrizio Romano, me anë të një postimi në rrjetet e tij sociale.

“Mbappe do të qëndrojë. Ai nuk do të transferohet drejt Real Madridit këtë verë, vendimi është marrë dhe i është kumtuar Florentino Perez”, ishin fjalët e Romanos, përcjell lajmi.net.

Sot pritet që francezi të tregojë zyrtarisht që do të vazhdojë edhe më tej në Paris./Lajmi.net/

🚨 Kylian Mbappé will STAY at Paris Saint-Germain. He’s definitely not joining Real Madrid this summer, the final decision has been made and communicated to Florentino Perez. 🤝 #Mbappé

𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎.

More to follow – Kylian stays. #PSG pic.twitter.com/rUkFk8jmao

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2022