ETC sjell Eventin “E PREMTJA E BARDHË” me Zbritje deri 50%
Një ndër eventet më të mëdha të Zbritjeve në ETC E PREMTJA E BARDHË vjen për ju këtë të Premte 30 Janar dhe të Shtunën me Zbritje deri 50%. Ju keni mundësinë të përfitoni çmime të jashtëzakonshme në një përzgjedhje të gjerë produktesh. Kjo ofertë e veçantë edhe këtë vit ka synim për të ofruar…
Lajme
Një ndër eventet më të mëdha të Zbritjeve në ETC
E PREMTJA E BARDHË vjen për ju këtë të Premte 30 Janar dhe të Shtunën me Zbritje deri 50%.
Ju keni mundësinë të përfitoni çmime të jashtëzakonshme në një përzgjedhje të gjerë produktesh.
Kjo ofertë e veçantë edhe këtë vit ka synim për të ofruar çmimet më të mira dhe përvojë blerje sa më të lehtë dhe të këndshme!
Të gjitha ofertat mund t’i përcillni përmes:
- Faqes zyrtare: www.etc-ks.com
- Fletushkës online: https://bit.ly/49KH5Dy
- Facebook: https://www.facebook.com/etcks/
- YouTube: https://bit.ly/34oDmr7
Të gjitha ofertat joushqimore mund ti bëni porosi edhe online përmes bashkëpunëtorit tonë: www.e-baa.com
Ju presim në ETC për të përfituar nga ofertat më të mira!