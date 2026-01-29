ETC sjell Eventin “E PREMTJA E BARDHË” me Zbritje deri 50%

Një ndër eventet më të mëdha të Zbritjeve në ETC E PREMTJA E BARDHË vjen për ju këtë të Premte 30 Janar dhe të Shtunën me Zbritje deri 50%. Ju keni mundësinë të përfitoni çmime të jashtëzakonshme në një përzgjedhje të gjerë produktesh. Kjo ofertë e veçantë edhe këtë vit ka synim për të ofruar…

Lajme

29/01/2026 15:53

Një ndër eventet më të mëdha të Zbritjeve në ETC

E PREMTJA E BARDHË vjen për ju këtë të Premte 30 Janar dhe të Shtunën me Zbritje deri 50%.

Ju keni mundësinë të përfitoni çmime të jashtëzakonshme në një përzgjedhje të gjerë produktesh.

Kjo ofertë e veçantë edhe këtë vit ka synim për të ofruar çmimet më të mira dhe përvojë blerje sa më të lehtë dhe të këndshme!

 

Të gjitha ofertat mund t’i përcillni përmes:

Të gjitha ofertat joushqimore mund ti bëni porosi edhe online përmes bashkëpunëtorit tonë:          www.e-baa.com

Ju presim në ETC për të përfituar nga ofertat më të mira!

Artikuj të ngjashëm

January 29, 2026

Kërkohet rritja e tarifave të rrymës, ZRRE thotë se do të...

Lajme të fundit

Prizren: Intervistohen edhe 28 të dyshuar për manipulim...

KESCO: Aplikimi tarifor nuk është vendim për rritje...

​Gruaja 78-vjeçare fiton të drejtën për pension të...

Kërkohet rritja e tarifave të rrymës, ZRRE thotë...