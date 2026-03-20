Erdogani uron Fitër Bajramin: Zoti e shkatërroftë Izraelin

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka bërë një deklaratë të fortë këtë të premte në kuadër të Fitër Bajrami, duke u shprehur: “Zoti e shkatërroftë Izraelin”. Sipas raportimit të Anadolu Agency, Erdogan i bëri këto komente pas faljes së namazit të së premtes në një xhami në Rize, qytet nga i cili ka origjinën…

Bota

20/03/2026 13:48

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka bërë një deklaratë të fortë këtë të premte në kuadër të Fitër Bajrami, duke u shprehur:

“Zoti e shkatërroftë Izraelin”.

Sipas raportimit të Anadolu Agency, Erdogan i bëri këto komente pas faljes së namazit të së premtes në një xhami në Rize, qytet nga i cili ka origjinën familja e tij.

Në deklaratën e tij, ai përdori termin “Al-Kahrar”, një nga emrat në traditën islame që i referohet Zotit, i cili përkthehet si “Dominuesi” apo “Ai që nënshtron”.

“Ai, ‘Dominuesi’ (Al-Kahrar), e shtyptë dhe shkatërroftë Izraelin”, u shpreh presidenti turk.

Erdogan shtoi gjithashtu: “Zoti na mbroftë dhe na ruajtë sa më shpejt të jetë e mundur nga fatkeqësia sioniste”.

