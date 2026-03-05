Epopeja e UÇK-së, Osmani: Nga sakrifica sublime te liria, një histori që vazhdon të jetojë si udhërrëfyes për brezat
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka shkruar për Epopenë e UÇK-së. Ajo për familjen Jashari ka thënë se janë udhërrëfyes për brezat, shkruan lajmi.net. “Nga sakrifica sublime te liria, një histori që vazhdon të jetojë si betim, si frymëzim dhe si udhërrëfyes për brezat”, ka shkruar Osmani. /Lajmi.net/ Postimi i plotë:
Postimi i plotë: