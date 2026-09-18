Familjarët e ish-krerëve të UÇK-së i bashkohen protestës në Prishtinë
Në protestën që po mbahet në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë janë të pranishëm edhe familjarë të ish-krerëve të UÇK-së. Pjesë e protestës janë edhe djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endriti si dhe fëmijët e ish-kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, ndërsa në mesin e protestuesve janë shumë qytetarë të tjerë. Protesta është organizuar pas aktgjykimit ndaj…
Lajme
Në protestën që po mbahet në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë janë të pranishëm edhe familjarë të ish-krerëve të UÇK-së.
Pjesë e protestës janë edhe djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endriti si dhe fëmijët e ish-kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, ndërsa në mesin e protestuesve janë shumë qytetarë të tjerë.
Protesta është organizuar pas aktgjykimit ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi, të cilët u dënuan me gjithsej 81 vjet burgim./Lajmi.net/