Familjarët e ish-krerëve të UÇK-së i bashkohen protestës në Prishtinë

Në protestën që po mbahet në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë janë të pranishëm edhe familjarë të ish-krerëve të UÇK-së. Pjesë e protestës janë edhe djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endriti si dhe fëmijët e ish-kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, ndërsa në mesin e protestuesve janë shumë qytetarë të tjerë. Protesta është organizuar pas aktgjykimit ndaj…

Lajme

18/09/2026 21:23

Në protestën që po mbahet në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë janë të pranishëm edhe familjarë të ish-krerëve të UÇK-së.

Pjesë e protestës janë edhe djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endriti si dhe fëmijët e ish-kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, ndërsa në mesin e protestuesve janë shumë qytetarë të tjerë.

Protesta është organizuar pas aktgjykimit ndaj katër ish-krerëve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi, të cilët u dënuan me gjithsej 81 vjet burgim./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 18, 2026

Williams: Thaçi ishte figurë e rëndësishme politike – Prokuroria nuk arriti...

September 18, 2026

Ushtarët e FSK-së trajnohen për snajper

September 18, 2026

30 ditë për Apel: Ja çfarë ndodh pas aktgjykimit ndaj Thaçit...

September 18, 2026

FIFA rikthen Rusinë, ky është kampionati i parë që merr pjesë

September 15, 2026

Avionët e NATO-s rrëzojnë një dron që hyri në hapësirën ajrore...

September 14, 2026

SHBA heq kufizimet për emetimet nga termocentralet me qymyr dhe gaz

Lajme të fundit

Williams: Thaçi ishte figurë e rëndësishme politike –...

Ushtarët e FSK-së trajnohen për snajper

30 ditë për Apel: Ja çfarë ndodh pas...

Zinedine Zidane publikon listën e parë me Francën,...