Edon Ibrahimi emërohet trajner i klubit hungarez në volejboll Trajneri kosovar, Edon Ibrahimi ka ndarë rrugët me KV Fer Volley për të nënshkruar me klubin e volejbollit nga Hungaria, Veszpremi Egyetemi Sport Club, i cili bën gara në ligën e parë në volejbollin hungarez. Ibrahimi ka nënshkruar kontratë një-vjeçare me këtë ekip, pas një sezoni relativisht të suksesshëm me Fer Volley, ku arriti të…