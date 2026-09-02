Edi reagon pas rrahjes nga Jozi: 15 me 1 në konakun e tyre – pabesia dhe tradhtia kanë rrëzuar edhe mbretër
Edi Kuçi ka reaguar pas publikimit të pamjeve ku shihet duke u përfshirë në një përleshje me këngëtarin Jozi dhe disa persona të tjerë. Ish-banori i Big Brother VIP Kosova ka reaguar përmes një postimi në InstaStory, ku ka lënë një mesazh të drejtpërdrejtë për ngjarjen. “Pabesia dhe tradhtia kanë rrëzuar edhe mbretër! 15 me…
ShowBiz
Edi Kuçi ka reaguar pas publikimit të pamjeve ku shihet duke u përfshirë në një përleshje me këngëtarin Jozi dhe disa persona të tjerë.
Ish-banori i Big Brother VIP Kosova ka reaguar përmes një postimi në InstaStory, ku ka lënë një mesazh të drejtpërdrejtë për ngjarjen.
“Pabesia dhe tradhtia kanë rrëzuar edhe mbretër! 15 me 1 në konakun e tyre! Shikim të këndshëm”, ka shkruar Kuçi.