Haxhiu në “Race for the Cure”: Kontrollet e hershme janë të rëndësishme në luftën kundër kancerit të gjirit
U.D e Presidentes, Albulena Haxhiu, i është bashkuar sot aktivitetit “Race for the Cure Kosova”, përmes të cilit synohet ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit dhe rëndësinë e kontrolleve të hershme. Haxhiu tha se mesazhi i kësaj gare duhet të arrijë edhe te gratë që e kanë shtyrë kontrollin shëndetësor, kanë frikë nga rezultati apo përballen…
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U.D e Presidentes, Albulena Haxhiu, i është bashkuar sot aktivitetit “Race for the Cure Kosova”, përmes të cilit synohet ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit dhe rëndësinë e kontrolleve të hershme.
Haxhiu tha se mesazhi i kësaj gare duhet të arrijë edhe te gratë që e kanë shtyrë kontrollin shëndetësor, kanë frikë nga rezultati apo përballen me vështirësi për të marrë kujdesin e nevojshëm.
“Kur flasim për kancerin e gjirit, koha merr një peshë tjetër dhe ne kemi përgjegjësi që gratë të mos e humbin atë duke pritur apo duke u përballur me pengesa që mund dhe duhet t’ua lehtësojmë”, ka shkruar Haxhiu.
Ajo u ka bërë thirrje grave që të kryejnë kontrollet me kohë, duke kërkuar që këtë mesazh t’ua përcjellin edhe vajzave, nënave, motrave, shoqeve dhe kolegeve.
“Sepse në këtë garë nuk ka rëndësi kush mbërrin e para. Rëndësi ka që asnjë grua të mos mbërrijë vonë”, ka deklaruar Haxhiu.