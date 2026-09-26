Erdhi në Kosovë për një aheng familjar, dalin pamje ku Dua Lipa shihet duke vallëzuar

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, ka realizuar së fundmi një vizitë të veçantë në Pejë, ku ka marrë pjesë në një nga ngjarjet familjare. Në rrjetet sociale janë ndarë video nga dasma pjesë e të cilës ka qenë edhe Dua. VIDEO

ShowBiz

26/09/2026 23:59

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa, ka realizuar së fundmi një vizitë të veçantë në Pejë, ku ka marrë pjesë në një nga ngjarjet familjare.

Në rrjetet sociale janë ndarë video nga dasma pjesë e të cilës ka qenë edhe Dua.

VIDEO

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