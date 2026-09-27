“Liria e Kosovës nuk gjykohet”, nisin të mblidhen protestuesit në Shkup

Ka nisur grumbullimi i protestuesve në Sheshin “Skënderbeu” në Shkup, ku sot pritet të mbahet protestë në kundërshtim me vendimin dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Qytetarët që kanë nisur të mblidhen në shesh janë parë duke mbajtur flamuj kuq e zi dhe flamuj të UÇK-së, ndërsa numri i pjesëmarrësve pritet të rritet para fillimit të…

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27/09/2026 14:02

Ka nisur grumbullimi i protestuesve në Sheshin “Skënderbeu” në Shkup, ku sot pritet të mbahet protestë në kundërshtim me vendimin dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Qytetarët që kanë nisur të mblidhen në shesh janë parë duke mbajtur flamuj kuq e zi dhe flamuj të UÇK-së, ndërsa numri i pjesëmarrësve pritet të rritet para fillimit të protestës.

Protesta është paralajmëruar të nisë në orën 14:00.

Ajo zhvillohet në kuadër të protestave të ngjashme që po mbahen në vende të ndryshme në mbështetje të katërshes së UÇK-së.

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