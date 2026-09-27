16 pjesëtarë të FSK-së certifikohen në trajnimin e avancuar për kërkim-shpëtim

Në Qendrën Ndërkombëtare të Trajnimit për Kërkim-Shpëtim (QNTKSH), në kuadër të Komandës së Gardës Kombëtare, ka përfunduar trajnimi i avancuar për kërkim-shpëtim, i cili kishte për qëllim ngritjen e aftësive profesionale të pjesëtarëve për operacione në terrene të vështira. Trajnimi dyjavor përfshiu një program të avancuar teorik dhe praktik, me fokus në teknikat e specializuara…

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27/09/2026 13:46

Në Qendrën Ndërkombëtare të Trajnimit për Kërkim-Shpëtim (QNTKSH), në kuadër të Komandës së Gardës Kombëtare, ka përfunduar trajnimi i avancuar për kërkim-shpëtim, i cili kishte për qëllim ngritjen e aftësive profesionale të pjesëtarëve për operacione në terrene të vështira.

Trajnimi dyjavor përfshiu një program të avancuar teorik dhe praktik, me fokus në teknikat e specializuara të kërkim-shpëtimit, përfshirë sistemet e ankorimit, boltimet, sistemet e litarëve, evakuimin e viktimave dhe teknikat e alpinizmit.

Në njoftimin e QNTKSH-së bëhet e ditur se pjesë e programit ishte edhe një ushtrim 72-orësh në zonën e Rugovës, ku pjesëmarrësit zbatuan në praktikë njohuritë dhe teknikat e fituara gjatë trajnimit.

“Ushtrimi synoi vlerësimin e aftësive individuale dhe ekipore, koordinimin në terren, si dhe reagimin ndaj skenarëve të ndryshëm të kërkim-shpëtimit”, thuhet në njoftim.

Në përfundim të programit, 16 pjesëtarë u certifikuan me sukses.

Sipas QNTKSH-së, trajnimet e tilla kanë rëndësi për ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe forcimin e gatishmërisë për reagim në situata emergjente.

“Zhvillimi i trajnimeve të tilla kontribuon në ngritjen e kapaciteteve profesionale, forcimin e gatishmërisë operacionale dhe avancimin e standardeve në fushën e kërkim-shpëtimit, duke mundësuar reagim më të organizuar dhe profesional në situata emergjente dhe në terrene të vështira”, thuhet në njoftim.

Qendra ka theksuar se do të vazhdojë angazhimin për zhvillimin e aftësive profesionale të personelit përmes trajnimeve të avancuara dhe ushtrimeve praktike.

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