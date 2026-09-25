Edi Rama në Nju Jork: Joe Biden e tradhtoi Hashim Thaçin – mund të ishte bërë më shumë, duke mos lejuar që kjo farsë të niste

Kryeministri Edi Rama është shprehur se ish-Presidenti Joe Biden e ka tradhtuar Hashim Thaçin, i cili u dënua me 25 vite burg nga Dhomat e Specializuara për Kosovën në Hagë. Rama tha gjatë fjalës së tij në një takim në New York, në mbrëmjen gala të organizuar nga Këshilli për Marrëdhëniet Shqiptaro-Amerikane, se SHBA duhet…

Lajme

25/09/2026 16:38

Kryeministri Edi Rama është shprehur se ish-Presidenti Joe Biden e ka tradhtuar Hashim Thaçin, i cili u dënua me 25 vite burg nga Dhomat e Specializuara për Kosovën në Hagë.

Rama tha gjatë fjalës së tij në një takim në New York, në mbrëmjen gala të organizuar nga Këshilli për Marrëdhëniet Shqiptaro-Amerikane, se SHBA duhet të bënte më shumë për 4 ish-krerët e UÇK-së, të dënuar me 81 vite në total nga Haga.

“Më lejoni të them disa fjalë pa mbajtur një fjalë tjetër të gjatë. Dua së pari të falënderoj Ilirin dhe Martinin për këtë ftesë bujare. I kërkoj ndjesë gjithëkujt që ndoshta do ndihet disa i shpërfillur, por mund të them se gjëja më e mirë që mund të më ndodhte sot, është të isha ulur krah kumbarit të komunitetit shqiptar, zotit Sal Rusi.

Meqë ra fjala për Sal Rusin dhe familjen e tij, më bën të vuaj mungesën e dikujt që ka qenë gjithmonë i ftuar në strehën e tij, ai është në strehën e tij. Ai është Hashim Thaçi, ai nuk është me ne këtu, sepse ky vend e tradhtoi. Sepse Joe Biden që e emërtoi Xhorxh Uashingtonin e Kosovës, e tradhtoi. Edhe pse Gjenerali Klark dhe disa njerëz bënë më të mirën, ky vend nuk bëri më të mirën për Hashim Thaçin.

Kur them tradhtuar, është sepse ne si vend i vogël ndihemi miq me SHBA-të, më të mëdhenjtë e më të fortët. Mund të ishte bërë më shumë, duke mos lejuar që kjo farsë të niste. Gjeneral, ju jam mirënjohës për gjithçka keni bërë në kapacitetin tuaj personal”, tha mes të tjerash Rama.

Artikuj të ngjashëm

September 25, 2026

AUV ngrit nivelin e masave të kontrollit ndaj operatorit ekonomik “Apetit”

September 25, 2026

Protesta në Lipjan, Shukri Buja i bashkohet qytetarëve

September 25, 2026

Hamza në Këshillin Drejtues të PDK-së: Pas aktgjykimit në Hagë, mbrojtja...

September 25, 2026

Kuvendi mblidhet të hënën, në rend dite deklarata për aktgjykimin e...

September 25, 2026

Bundestagu gjerman miraton zbritjen e taksës për derivatet për 17 cent...

September 25, 2026

Zyrtari izraelit kontrollon sallën e OKB-së, mban shënime për delegacionet që...

Lajme të fundit

AUV ngrit nivelin e masave të kontrollit ndaj operatorit ekonomik “Apetit”

Protesta në Lipjan, Shukri Buja i bashkohet qytetarëve

Hamza në Këshillin Drejtues të PDK-së: Pas aktgjykimit...

Kuvendi mblidhet të hënën, në rend dite deklarata...