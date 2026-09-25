Kuvendi mblidhet të hënën, në rend dite deklarata për aktgjykimin e 16 shtatorit në Hagë

Kuvendi i Kosovës do të mbajë të hënën, më 28 shtator, seancë plenare, me fillim nga ora 11:00. Sipas njoftimit zyrtar të Kuvendit, deputetët do të shqyrtojnë pesë pika të rendit të ditës, ndërsa vëmendje të veçantë pritet të marrë deklarata lidhur me aktgjykimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës të 16 shtatorit 2026. Në…

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25/09/2026 17:01

Kuvendi i Kosovës do të mbajë të hënën, më 28 shtator, seancë plenare, me fillim nga ora 11:00.

Sipas njoftimit zyrtar të Kuvendit, deputetët do të shqyrtojnë pesë pika të rendit të ditës, ndërsa vëmendje të veçantë pritet të marrë deklarata lidhur me aktgjykimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës të 16 shtatorit 2026.

Në seancë parashihet edhe betimi i deputetëve të rinj, zgjedhja e nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e Grupit Parlamentar të PDK-së dhe formimi i komisioneve parlamentare.

Këto janë pikat e rendit të ditës:

  1. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme;

  2. Betimi i deputetëve;

  3. Miratimi i Deklaratës lidhur me Aktgjykimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës të datës 16 shtator 2026;

  4. Zgjedhja e Nënkryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga Grupi Parlamentar i PDK-së;

  5. Formimi i komisioneve parlamentare.

Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit të Kosovës, duke nisur nga ora 11:00./lajmi.net/

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