Protesta në Lipjan, Shukri Buja i bashkohet qytetarëve
Në Lipjan një numër i shumtë i qytetarëve janë grumbulluar në protestë për të shprehur kundërshtimin ndaj vendimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Në mesin e shumë protestuesve u pa edhe ish-kryetari i këtij qyteti, Shukri Buja. Kujtojmë se sot po protestohet në 14 komuna të ndryshme të Kosovës.
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Në Lipjan një numër i shumtë i qytetarëve janë grumbulluar në protestë për të shprehur kundërshtimin ndaj vendimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Në mesin e shumë protestuesve u pa edhe ish-kryetari i këtij qyteti, Shukri Buja.
Kujtojmë se sot po protestohet në 14 komuna të ndryshme të Kosovës.