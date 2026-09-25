Protesta në Lipjan, Shukri Buja i bashkohet qytetarëve

Në Lipjan një numër i shumtë i qytetarëve janë grumbulluar në protestë për të shprehur kundërshtimin ndaj vendimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Në mesin e shumë protestuesve u pa edhe ish-kryetari i këtij qyteti, Shukri Buja. Kujtojmë se sot po protestohet në 14 komuna të ndryshme të Kosovës.

Lajme

25/09/2026 17:24

Në Lipjan një numër i shumtë i qytetarëve janë grumbulluar në protestë për të shprehur kundërshtimin ndaj vendimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Në mesin e shumë protestuesve u pa edhe ish-kryetari i këtij qyteti, Shukri Buja.

Kujtojmë se sot po protestohet në 14 komuna të ndryshme të Kosovës.

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