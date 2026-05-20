E rrëmbyen dhe e mbajtën të fshehur në një shtëpi duke e maltretuar fizikisht- Policia arreston 5 persona në Prishtinë

Policia e Kosovës ka njoftuar se dje janë arrestuar pesë persona të dyshimtë: Një femër dhe katër meshkuj kosovar, nën dyshimin se kanë kryer veprën: Rrëmbim, mbajtja në pronësi dhe kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve. Të njëjtit dyshohet se kishin rrëmbyer një person, të cilin e kishin mbajtur për një kohë në një…

Lajme

20/05/2026 09:47

Policia e Kosovës ka njoftuar se dje janë arrestuar pesë persona të dyshimtë: Një femër dhe katër meshkuj kosovar, nën dyshimin se kanë kryer veprën: Rrëmbim, mbajtja në pronësi dhe kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve.

Të njëjtit dyshohet se kishin rrëmbyer një person, të cilin e kishin mbajtur për një kohë në një shtëpi duke e maltretuar fizikisht si dhe i morën një veturë.

Gjatë kontrollit është konfiskuar një armë e llojit pistoletë me një fishekë si dhe dy gram substancë narkotike marihuanë.

Me vendim të prokurorit katër nga të dyshuarit janë dërguar në mbajtje ndërsa e dyshuara femër është liruar në procedurë të rregullt./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 20, 2026

Zihet një person në Jarinje me mbi 10 mijë euro dhe...

May 20, 2026

E rëndë në Obiliq: Një foshnje dërgohet pa shenja jete në QMF

May 20, 2026

Policia ndalon kontrabandën, ndalohet traktori me afro 3 mijë litra vaj...

May 20, 2026

Japonia goditet nga tërmeti 5.9 ballë, pa rrezik cunami

May 20, 2026

BBC: Për Pekinin, vizita e Putinit është një akt balancimi

May 19, 2026

​Marco Rubio viziton Suedinë për takimin ministror të NATO-s

Lajme të fundit

Zihet një person në Jarinje me mbi 10...

E rëndë në Obiliq: Një foshnje dërgohet pa shenja jete në QMF

Policia ndalon kontrabandën, ndalohet traktori me afro 3...

Në Pejë dhe Banjë të Istogut gjatë patrullimeve,...