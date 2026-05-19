Marco Rubio viziton Suedinë për takimin ministror të NATO-s
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, do të jetë në Helsingborg të premten për takimin e ministrave të Jashtëm të NATO-s, njofton Departamenti Amerikan i Shtetit e njoftoi këtë. Takimi, sipas njoftimit për shtyp të Departamentit, "do të diskutojë nevojën për rritje të investimeve në mbrojtje dhe ndarje më të madhe të barrës brenda…
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, do të jetë në Helsingborg të premten për takimin e ministrave të Jashtëm të NATO-s, njofton Departamenti Amerikan i Shtetit e njoftoi këtë.
Takimi, sipas njoftimit për shtyp të Departamentit, “do të diskutojë nevojën për rritje të investimeve në mbrojtje dhe ndarje më të madhe të barrës brenda Aleancës”.
Rubio do të takohet me homologët e tij nga shtatë vendet e Arktikut për të diskutuar interesat e përbashkëta ekonomike dhe të sigurisë në Arktik dhe forcimin e pozicionit të Aleancës në Veriun e Epërm. Ai do të zhvillojë takime dypalëshe me kryeministrin suedez Ulf Kristersson dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Rutte, transmeton ANSA.