Japonia goditet nga tërmeti 5.9 ballë, pa rrezik cunami

Bota

20/05/2026 09:25

Një tërmet me magnitudë 5.9 ballë të shkallës Rihter goditi jugun e Japonia mëngjesin e së mërkurës, duke shkaktuar lëkundje të forta në disa zona të vendit.

Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS), tërmeti ndodhi në orën 11:46 sipas kohës lokale, në një thellësi prej rreth 50 kilometrash. Intensiteti sizmik prej 5 ballësh u regjistrua në zonën Amami Jugor, në prefekturën Kagoshima Prefecture.

Autoritetet japoneze konfirmuan se deri tani nuk raportohet për viktima, persona të lënduar apo dëme materiale. Po ashtu, nuk është lëshuar paralajmërim për cunami.

Japonia është një nga vendet më të prekura nga aktiviteti sizmik në botë, për shkak të pozicionit të saj në “Unazën e Zjarrit” të Paqësorit, ku përplasen disa pllaka tektonike.

