E rëndë në Obiliq: Një foshnje dërgohet pa shenja jete në QMF
Një rast i rëndë ka ndodhur dje në mëngjes në fshatin Plemetin të Obiliqit.
Një foshnje është dërguar pa shenja jete në QMF në Prelluzhë, vdekjen e së cilës e ka konstatuar mjeku kujdestar.
Trupi i pajeetë është dërguar në IML për obduksion.
“Plemetin, Obiliq 19.05.2026, 08:25. Është raportuar se në QMF, Prelluzhë është sjellë pa shenja jete viktima f/k, foshnje, vdekjen e së cilës e ka konstatuar mjeku kujdestar. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport 24 orësh. /Lajmi.net/