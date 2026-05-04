Arbana Osmani në qendër të kritikave pas ofendimeve të Adionit ndaj Mozës, rikthehet deklarata “Është emision tjetër ai”
Pas incidentit të fundit në spektaklin Ferma VIP, rrjetet sociale janë ndezur jo vetëm ndaj banorit Adion, por edhe ndaj moderatores së emisionit, Arbana Osmani, e cila është bërë objekt kritikash të shumta në komente. Gjithçka ka nisur pas përplasjes së fortë mes Adionit dhe Mimoza Ahmeti, ku u publikua një video me gjuhë fyese…
Gjithçka ka nisur pas përplasjes së fortë mes Adionit dhe Mimoza Ahmeti, ku u publikua një video me gjuhë fyese dhe tension të lartë brenda fermës.
Situata ka rikthyer në vëmendje edhe deklaratat e mëparshme të Arbanës në fillimet e formatit, kur ajo theksonte qartë se ofendimet nuk do të toleroheshin, duke përdorur shprehjen: “Është emision tjetër ai”, duke iu referuar Big Brother VIP Albania, të cilin ajo e kishte moderuar për vite me radhë.
Kjo deklaratë e saj është rikthyer në qendër të vëmendjes nga publiku, i cili duket se nuk e ka harruar.
Në rrjetet sociale, shumë përdorues kanë filluar ta etiketojnë Arbanën në postime dhe video të momentit të debatit, duke rikujtuar pikërisht shprehjen e saj “Është emision tjetër ai”, ndërsa në sfond shfaqet skena e Adionit duke ofenduar Mimoza Ahmetin dhe duke përdorur gjuhë të ashpër si: “Merre, se ta jap për fytyre, meçkë”.
Reagimet kanë qenë të përziera, por pjesa më e madhe e komenteve e kritikon faktin se, sipas tyre, standardet e vendosura në fillim të formatit nuk po zbatohen në situatat aktuale brenda fermës.
Disa ndjekës kërkojnë më shumë ndërhyrje nga produksioni, ndërsa të tjerë e konsiderojnë situatën si një test për mënyrën se si do të menaxhohen konfliktet në vazhdim.
Mbetet për t’u parë nëse ngjarja do të trajtohet në spektaklin e radhës “Prime”, si dhe nëse produksioni do të marrë masa disiplinore ndaj Adionit, përfshirë edhe mundësinë e përjashtimit të tij nga gara.