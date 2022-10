E konfirmon FSHF: Edi Reja do të vazhdojë të jetë në stolin e kombëtares FSHF nuk po e mendon shkarkimin e Edi Reja. Trajneri i kombëtares së Shqipërisë, Edi Reja lidhet me një shkarkim të mundshëm nga pozita e tij, pas rezultateve të dobëta të Shqipërisë. Megjithatë, FSHF ka hedhur poshtë të gjithë këta zëra, duke konfirmuar se italiani do ta vazhdojë deri në fund rrugën e tij. Më…