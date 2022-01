E FRIKSHME: Boksieri ishte në këmbë por pa ndjenja – shpërthejnë kritikat për gjyqtarin që nuk ndali ndeshjen

Mund të iu duket e pamundur, por Charles Martin u nokautua nga Luis Ortiz, edhe pse ishte në këmbë, shkruan lajmi.net.

Ortiz i lëshoi një goditje brutale Martin, i cili ishte në këmbë, por pa vetëdije. Boksieri nuk ia kishte idenë çfarë po ndodhte.

Gjyqtari supozohej të ndërhynte për të ndaluar meçin, por nuk e bëri një gjë të tillë.

Ortiz shfrytëzoi situatën dhe lëshoi edhe disa goditje ndaj Martin. Këto goditje mund të kishin qenë fatale.

Shumë komente kanë kritikuar gjyqtarin për ndërhyrje të vonshme. Mund të përfundonte me tragjedi.

