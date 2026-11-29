Dy shtetas serbë kalojnë ilegalisht kufirin në Leposaviq, ndërhyn policia
Dy shtetas të Serbisë, një mashkull dhe një femër, janë shoqëruar nga policia pasi dyshohet se kanë kaluar ilegalisht kufirin në zonën e Koshuticës në Leposaviq. Rasti është raportuar më 28 nëntor, rreth orës 21:00. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, pas intervistimit dhe me vendim të prokurorit, të dy personat janë liruar. Rasti…
Lajme
Dy shtetas të Serbisë, një mashkull dhe një femër, janë shoqëruar nga policia pasi dyshohet se kanë kaluar ilegalisht kufirin në zonën e Koshuticës në Leposaviq.
Rasti është raportuar më 28 nëntor, rreth orës 21:00.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, pas intervistimit dhe me vendim të prokurorit, të dy personat janë liruar.
Rasti vazhdon të trajtohet në procedurë të rregullt. /Lajmi.net/