Dëmtohet një veturë në Mitrovicën e Veriut, policia nis hetimet
Një person ka raportuar në polici se persona të panjohur ia kanë dëmtuar veturën në Mitrovicën e Veriut. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 28 nëntor, rreth orës 06:00. Ankuesi ka deklaruar se persona të panjohur ia kanë dëmtuar parafangon e veturës me targa vendore. Njësitë policore kanë dalë në…
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Një person ka raportuar në polici se persona të panjohur ia kanë dëmtuar veturën në Mitrovicën e Veriut.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 28 nëntor, rreth orës 06:00.
Ankuesi ka deklaruar se persona të panjohur ia kanë dëmtuar parafangon e veturës me targa vendore.
Njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa për rastin është njoftuar edhe prokurori.
Hetimet për zbardhjen e rastit janë duke vazhduar. /Lajmi.net/