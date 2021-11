Dumfries nuk po i bind drejtuesit e Interit, zikaltrit kërkojnë futbollistin nga Serie A

Ish-mbrojtësi i PSV Eindhoven mbërriti në San Siro si zëvendësues i drejtpërdrejtë për Achraf Hakimi, i cili u bashkua me Paris Saint-Germain.

Por mbrojtësi holandez ka luftuar për të bindur në muajt e tij të parë te Nerazzurri dhe La Gazzetta dello Sport raporton se ai duhet të rritet për të fituar një të ardhme afatgjatë me gjigantët italianë.

Gazeta pretendon se Dumfries i është kërkuar të tregojë vlerën e tij në javët e ardhshme dhe të përshtatet me sistemin e Simone Inzaghit në Inter.

Nerazzurrët duan të mbrojnë investimin e tyre prej 12.5 milionë euro, por ende po mbajnë një sy në tregun e transferimeve për një zëvendësim të mundshëm në janar.

Dhe raporti beson se Interi do të kthehet në Cagliari për të pyetur për Nahitan Nandez, i cili u lidh me një lëvizje tek zikaltrit gjatë verës.

Uruguaiani mund të jetë gati të ndryshojë ekip këtë dimër dhe në kushtet e duhura, ai mund të jetë përforcimi ideal për ‘Nerazzurrët’.

Napoli është gjithashtu i interesuar për ish-yllin e Boca Juniors dhe Interi mund të duhet të luftojë për nënshkrimin e tij, që do të thotë se Cagliari nuk do ta lërë të shkojë me një zbritje.

Interi ka gjashtë ndeshje para pushimit dimëror, duke përfshirë një udhëtim në Real Madrid duke luajtur për vendin e parë në grupin e Ligës së Kampionëve.

Javët e ardhshme mund të jenë vendimtare për Dumfries, i cili ka luajtur 15 herë në të gjitha garat. Por 25-vjeçari ka luajtur vetëm tre herë në kampionatin italian. /Lajmi.net/