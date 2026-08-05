Dugolli viziton RTK-në, diskutohet bashkëpunimi për fushata sensibilizuese
Zëvendësministri i Punëve të Brendshme, Enver Dugolli, ka vizituar Radio Televizionin e Kosovës (RTK), ku u prit nga ushtruesi i detyrës së drejtorit të Televizionit të Kosovës, Rilind Gërvalla dhe ushtruesja e detyrës së kryeredaktores, Venera Xhoxhaj-Adili. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në takim u diskutua për rolin e RTK-së në mbështetjen…
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Zëvendësministri i Punëve të Brendshme, Enver Dugolli, ka vizituar Radio Televizionin e Kosovës (RTK), ku u prit nga ushtruesi i detyrës së drejtorit të Televizionit të Kosovës, Rilind Gërvalla dhe ushtruesja e detyrës së kryeredaktores, Venera Xhoxhaj-Adili.
Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në takim u diskutua për rolin e RTK-së në mbështetjen e institucioneve për përcjelljen e mesazheve sensibilizuese dhe rritjen e vetëdijes së qytetarëve, veçanërisht për parandalimin e zjarreve gjatë sezonit veror.
Po ashtu, bashkëbiseduesit theksuan nevojën për angazhim të vazhdueshëm të transmetuesit publik në fushata që lidhen me sigurinë në trafik, parandalimin e keqpërdorimit të armëve të zjarrit, luftimin e përdorimit të drogave dhe trafikimit me qenie njerëzore.
Sipas njoftimit, drejtuesit e RTK-së shprehën gatishmërinë që këto tema me interes publik të trajtohen përmes skemave programore dhe emisioneve tematike, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme dhe RTK-ja do të bashkëpunojnë në përgatitjen e përmbajtjeve sensibilizuese për parandalimin e këtyre dukurive.
Zëvendësministri Dugolli falënderoi drejtuesit dhe stafin e RTK-së për bashkëpunimin e deritanishëm, duke vlerësuar rolin e transmetuesit publik në informimin, edukimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për çështje që lidhen me sigurinë dhe interesin publik.