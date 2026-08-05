Alarm në aeroportin gjerman, gjendet dron me eksploziv pranë një aeroplani ukrainas

Policia gjermane vendosi një robot çaktivizimi bombash në një aeroport gjatë natës, pasi një dron u gjet në pistën e fluturimit pranë një aeroplani mallrash ukrainas, duke shkaktuar alarm dhe duke detyruar devijimin e fluturimeve të shumta. Një aeroplan që duhej të anulonte uljen e planifikuar në aeroportin Leipzig-Halle u përplas në ajër me një…

Bota

05/08/2026 15:23

Policia gjermane vendosi një robot çaktivizimi bombash në një aeroport gjatë natës, pasi një dron u gjet në pistën e fluturimit pranë një aeroplani mallrash ukrainas, duke shkaktuar alarm dhe duke detyruar devijimin e fluturimeve të shumta.

Një aeroplan që duhej të anulonte uljen e planifikuar në aeroportin Leipzig-Halle u përplas në ajër me një objekt të panjohur aty pranë, por më vonë u ul në mënyrë të sigurt diku tjetër, tha një zëdhënës i qeverisë, raportojnë mediat ndërkombëtare.

E përditshmja Bild raportoi se droni i gjetur në pistën e aeroportit lindor të Gjermanisë mbante eksplozivë dhe një detonator – por policia nuk e konfirmoi këtë raport për AFP-në, duke thënë se hetimi ishte duke vazhduar.

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