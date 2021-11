Dueli interesant në Premier Ligë: West Ham – Liverpool, formacionet e mundshme – statistika

“The Reds” pozicionohen aktualisht në pozitën e tretë aktualisht me 22 pikë të mbledhura gjersa me një fitore do të afroheshin në vetëm një pikë larg nga lideri i Chelseas, ndërkohë West Hami pozicionohet në një pozitë më poshtë se Liverpooli, në të katërtën, me 20 pikë të mbledhura.

Të rejat e lëndimeve:

West Ham do të monitorojë Andriy Yarmolenko dhe Nikola Vlasic, të cilët humbën barazimin me Genk për shkak të lëndimit.

‘Hammers’ bënë shtatë ndryshime për ndeshjen e së enjtes dhe do të tërheqin lojtarët kryesorë si Lukasz Fabianski, Tomas Soucek, Pablo Fornals dhe Jarrod Bowen.

Trajneri i Liverpool-it, Jurgen Klopp, pret që Roberto Firmino të mungojë për më shumë se katër javë pas dëmtimit të kofshës kundër Atletico Madridit.

James Milner dhe Naby Keita janë gjithashtu të anashkaluar për shkak të problemeve me tërheqje muskulore.

Klopp shpreson që Curtis Jones, i cili pësoi një gërvishtje në sy në stërvitje të martën, të rikthehet pas pushimit ndërkombëtar, ndërkohë që kjo ndeshje vjen shumë shpejt edhe për Joe Gomez, i cili është afër rikthimit nga një dëmtim në pulpë.

Thiago mund të bëjë paraqitjen e tij të parë në ligë për shtatë javë pasi u kthye nga lëndimi si zëvendësues në fitoren e së mërkurës në Ligën e Kampionëve.

Kokë-më-kokë:

Liverpool është i pamposhtur në 10 ndeshje të ligës kundër West Ham që nga humbja 2-0 në Upton Park në janar 2016 (8 fitore, 2 barazime).

Reds kanë fituar 31 ndeshje në Premier Ligë kundër ‘Hammers’, më shumë se kundër çdo skuadre tjetër.

West Ham:

Numri i 62 pikëve të West Ham në vitin 2021 është më i mirë vetëm nga Manchester City dhe Chelsea para raundit të fundit të ndeshjeve, ndërkohë që tashmë është totali më i lartë i “Hammers” në Premier Ligë në një vit kalendarik.

Londinezët kanë bërë katër ndryshime në formacionin e tyre fillestar në ndeshjet e Premier Ligës këtë sezon, më pak se çdo skuadër tjetër, dhe kanë përdorur një total prej 18 lojtarësh.

Ata kanë pasur nëntë golashënues të ndryshëm në ligë në sezonin 2021-22, një shifër që tejkalohet vetëm nga Chelsea dhe Manchester City.

David Moyes është pa fitore në shtatë ndeshje të ligës si trajner kundër Jurgen Klopp, duke humbur gjashtë.

Michail Antonio ka qenë i përfshirë drejtpërdrejt në nëntë gola në Premier Ligë këtë sezon, duke shënuar gjashtë dhe duke asistuar tre – totali i tij është i dyti vetëm pas numrit të Mohamed Salah prej 16 (10 gola dhe gjashtë asistime).

Liverpool:

Liverpooli është i pamposhtur në 25 ndeshje në të gjitha garat (18 fitore, 7 barazime), duke barazuar një rekord klubi të vendosur nën Bob Paisley nga marsi deri në shtator 1982.

Reds kanë shënuar 29 gola në ligë këtë sezon. E vetmja fushatë e ligës së lartë në të cilën ata kishin një rekord më të mirë në këtë fazë ishte 1978-79, kur ata shënuan 33 herë në 10 ndeshjet e tyre të para.

Skuadra e Jurgen Klopp mund të vendosë një rekord në ligë duke shënuar të paktën tre gola në shtatë ndeshje radhazi jashtë. E vetmja skuadër që e arriti këtë në historinë e Ligës së Futbollit ishte Birmingham City (i njohur atëherë si Small Heath) në nivelin e dytë midis 1892 dhe 1893.

‘Merseysiders’ gjithashtu kanë shënuar të paktën dy gola në secilën nga 12 ndeshjet e tyre të mëparshme jashtë ligës dhe kupës.

Mohamed Salah mund të bëhet lojtari i parë që shënon në secilën nga gjashtë ndeshjet hapëse të klubit si mysafir në një sezon të lartë që nga Alan Smith i Arsenalit në 1988.

Jordan Henderson mund të bëjë paraqitjen e tij të 300-të në Premier Ligë për Liverpool-in (ai gjithashtu luajti 71 herë në garë për Sunderland).

Formacionet e mundshme – FOTO:

Parashikim i ndeshjes: 1-2