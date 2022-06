Dromca magjie – Momenti kur Zhegrova “ia humb topin” lojtarit të Qipros

Njëra ndër to ishte pikërisht paraqitja e Edon Zhegrovës që nuk i shpëtoi diskutimeve e duartrokitjeve.

Prishtinasi, përveç golit, dhuroi një tjetër moment magjie gjatë kësaj përballjeje, transmeton lajmi.net.

Pasi e pranoi një top të mirë në krah të djathtë, ai e kaloi me stil lojtarin me numër 13 të Qipros, duke ia rrëshqitur topin në mes të këmbëve.

E për ta ndaluar Zhegroven, atij iu desh ta tërhiqte nga fanella, pasi në të kundërt vetëm se do të humbte kohë.

Më poshtë gjeni këtë sekuencë interesante të përballjes. /Lajmi.net/

Zhegrovas shirt was popular last night, let’s exchange shirts after the game though 😅

pic.twitter.com/M5sN3xYZ1D

— Kosovars Abroad (@KosovarsAbroad) June 3, 2022