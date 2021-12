Donnarumma: Milani ishte si një familje për mua, por ata bënë zgjedhjet e tyre dhe unë bëra të miat

Gigio Donnarumma pretendon se PSG e kishte ndjekur atë ‘për një kohë të gjatë’ dhe këmbëngul se nuk ka ‘nuk ka rivalitet’ me Keylor Navas në Paris.

Italiani ka fituar çmimin Yashin për portierin më të mirë në vitin 2021 dhe u nderua nga klubi i tij në fillim të kësaj jave, përpara një barazimi 0-0 kundër OGC Nice që pa 22-vjeçarin të startonte.

Donnarumma nuk është një lojtar i rregullt në formacionin fillestar të PSG-së, por këmbëngul se nuk ka rivalitet me shokun e tij të skuadrës Keylor Navas.

“Ne jemi miq dhe gjërat po shkojnë mirë, ka shumë thashetheme për rivalitetin tonë, por kjo nuk është e vërteta”, tha italiani në një intervistë për ‘France Football’.

Megjithatë, ish-portieri i Milanit tha se konkurrenca me ish-yllin e Real Madridit e shqetësoi atë vetëm disa javë më parë.

Donnarumma këmbëngul se ai është vendosur mirë në Paris pas transferimit të tij të lirë nga Milani në verë.

“PSG më kishte ndjekur për një kohë të gjatë, ata donin shumë që unë të bashkohesha me familjen e tyre. Ambicia e tyre është magjepsëse.

“Milani ishte si një familje për mua, por ata bënë zgjedhjet e mia dhe unë bëra të miat. Nuk kam probleme me tifozët, klubin apo ish-shokët e skuadrës. Ata janë të gjithë në zemrën time.

“Isha i emocionuar të luaja me Messin, Neymar dhe Mbappe, por sapo në fushë, gjithçka u zhduk. Më kanë pritur krahëhapur dhe më kanë bërë të ndihem i qetë.”

Italia fitoi Euron në verë, por do të detyrohet të kualifikohet në Kupën e Botës 2022 duke kaluar në play-off.

“Është normale që të gjithë japin 120% kundër nesh pas Euros”, tha Donnarumma.

“Ndoshta, ne e merituam të fitonim të dyja ndeshjet kundër Zvicrës, por është e kotë të mendojmë për këtë.

“Duhet të shohim përpara dhe jam i sigurt se do të tregojmë të njëjtën kompaktësi që kishim në Euro. Me ndihmën e Mancinit dhe stafit të tij, ne do të arrijmë të shkojmë në Katar”, ka përfunduar portieri italian. /Lajmi.net/