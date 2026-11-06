Djali i Afrim Bunjakut dhe ai i Enver Zymerit diplomojnë në gjeneratën e re të Policisë së Kosovës

Në mesin e 300 kadetëve të gjeneratës së 63-të të Policisë së Kosovës, që po diplomojnë sot, janë edhe djemtë e dy heronjve të Kosovës, Afrim Bunjakut dhe Enver Zymerit. Ceremonia e diplomimit të policëve të rinj po mbahet në sallën “1 Tetori” në Prishtinë, ku gjenerata e re po i bashkohet radhëve të Policisë…

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06/11/2026 16:39

Në mesin e 300 kadetëve të gjeneratës së 63-të të Policisë së Kosovës, që po diplomojnë sot, janë edhe djemtë e dy heronjve të Kosovës, Afrim Bunjakut dhe Enver Zymerit.

Ceremonia e diplomimit të policëve të rinj po mbahet në sallën “1 Tetori” në Prishtinë, ku gjenerata e re po i bashkohet radhëve të Policisë së Kosovës, raporton lajmi.net

Afrim Bunjaku, rreshter i Policisë së Kosovës, u vra më 24 shtator 2023 gjatë sulmit të armatosur në Banjskë të Zveçanit.

Ndërkaq, Enver Zymberi, pjesëtar i Njësisë Speciale të Policisë së Kosovës, u vra në korrik të vitit 2011, gjatë një operacioni policor në veri të vendit.

Diplomimi i djemve të tyre në Policinë e Kosovës shënon një moment të veçantë, duke vazhduar rrugën e baballarëve të tyre në shërbim të sigurisë dhe qytetarëve të vendit.

Kujtojmë se ceremonia e diplomimit të gjeneratës së 63-të ishte planifikuar të mbahej më herët, por ishte shtyrë për shkak të mungesës së uniformave për kadetët.

Pas sigurimit të uniformave, ceremonia po zhvillohet sot në Prishtinë, ku 300 policë të rinj po diplomojnë dhe pritet t’i bashkohen Policisë së Kosovës./Lajmi.net/

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