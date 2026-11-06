Kosova i merr Suedisë mbrojësin e supertalentuar
Bleon Kurtulus është ardhja e re e Kosovës. Mbrojtësi 19 vjeçar ishte pjesë e grupmoshave të Suedisë, por që tani ka vendosur përfaqësimin e Kosovës. Kurtulus aktivizohet te Malmo në Suedi, ndërsa kishte përfaqësues të gjitha grupmoshat e këtij shteti deri më tani. Bleoni llogaritet si një nga talentët më premtues në futbollin suedez.
Sport
Bleon Kurtulus është ardhja e re e Kosovës.
Mbrojtësi 19 vjeçar ishte pjesë e grupmoshave të Suedisë, por që tani ka vendosur përfaqësimin e Kosovës.
Kurtulus aktivizohet te Malmo në Suedi, ndërsa kishte përfaqësues të gjitha grupmoshat e këtij shteti deri më tani.
Bleoni llogaritet si një nga talentët më premtues në futbollin suedez.