Kosova i merr Suedisë mbrojësin e supertalentuar

Bleon Kurtulus është ardhja e re e Kosovës. Mbrojtësi 19 vjeçar ishte pjesë e grupmoshave të Suedisë, por që tani ka vendosur përfaqësimin e Kosovës. Kurtulus aktivizohet te Malmo në Suedi, ndërsa kishte përfaqësues të gjitha grupmoshat e këtij shteti deri më tani. Bleoni llogaritet si një nga talentët më premtues në futbollin suedez.

Sport

06/11/2026 16:13

Bleon Kurtulus është ardhja e re e Kosovës.

Mbrojtësi 19 vjeçar ishte pjesë e grupmoshave të Suedisë, por që tani ka vendosur përfaqësimin e Kosovës.

Kurtulus aktivizohet te Malmo në Suedi, ndërsa kishte përfaqësues të gjitha grupmoshat e këtij shteti deri më tani.

Bleoni llogaritet si një nga talentët më premtues në futbollin suedez.

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