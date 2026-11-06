Kuvendi komunal i Kryeqytetit miraton rregulloren e “Prishtina Parking”, Retkoceri: Tash vazhdojmë me punën për zbatimin e tij

Kuvendi i Kryeqytetit ka miratuar rregulloren e “Prishtina Parking”. Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i Shërbimeve Publike në Komunën e Prishtinës, Leutrim Retkoceri, përmes një postimi në Facebook, transmeton lajmi.net. Ai e ka cilësuar këtë vendim si një hap të rëndësishëm drejt organizimit më të mirë të parkingjeve dhe shfrytëzimit më funksional të…

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06/11/2026 16:38

Kuvendi i Kryeqytetit ka miratuar rregulloren e “Prishtina Parking”.

Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i Shërbimeve Publike në Komunën e Prishtinës, Leutrim Retkoceri, përmes një postimi në Facebook, transmeton lajmi.net.

Ai e ka cilësuar këtë vendim si një hap të rëndësishëm drejt organizimit më të mirë të parkingjeve dhe shfrytëzimit më funksional të hapësirave publike në qytet.

“Një lajm i mirë për Prishtinën! Sot, pas propozimit në Kuvendin e Kryeqytetit, u votua Rregullorja e rikthimit të ‘Prishtina Parking’”, ka shkruar Retkoceri.

Sipas tij, çështja e parkimit në Prishtinë është shndërruar në një sfidë të përditshme për banorët, bizneset dhe të gjithë ata që qarkullojnë në kryeqytet.

Retkoceri ka falënderuar asamblistët për votimin e rregullores, duke theksuar se tashmë fokusi do të jetë te zbatimi i vendimit.

“Sot u mor vendimi. Tash vazhdojmë me punën për zbatimin e tij!”, ka përfunduar ai.

Ndërkaq, mbetet të shihet se kur do të nisë zbatimi i rregullores dhe rikthimi konkret i shërbimit “Prishtina Parking” në kryeqytet./lajmi.net/

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