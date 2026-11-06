Nis ceremonia e diplomimit të gjeneratës së 63-të të Policisë së Kosovës, diplomojnë 300 policë të rinj
Ka filluar ceremonia e diplomimit të gjeneratës së 63-të të kadetëve të Policisë së Kosovës, e cila po mbahet në sallën “1 Tetori” në Prishtinë. Në këtë ceremoni po diplomojnë 300 kadetë të rinj, të cilët pritet t’i bashkohen radhëve të Policisë së Kosovës, raporton lajmi.net Diplomimi i kësaj gjenerate vjen pas shtyrjes së ceremonisë…
Lajme
Ka filluar ceremonia e diplomimit të gjeneratës së 63-të të kadetëve të Policisë së Kosovës, e cila po mbahet në sallën “1 Tetori” në Prishtinë.
Në këtë ceremoni po diplomojnë 300 kadetë të rinj, të cilët pritet t’i bashkohen radhëve të Policisë së Kosovës, raporton lajmi.net
Diplomimi i kësaj gjenerate vjen pas shtyrjes së ceremonisë së planifikuar më herët, për shkak të mungesës së uniformave për kadetët.
Kujtojmë se ditët e fundit ishte raportuar edhe për probleme të tjera organizative, përfshirë mungesën e kapelave dhe anulimin e tenderit për sigurimin e karrigeve për ceremoninë e diplomimit.
Me diplomimin e gjeneratës së 63-të, Policia e Kosovës shton në radhët e saj 300 pjesëtarë të rinj./Lajmi.net/