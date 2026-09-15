Ky do të jetë moti nesër

Të mërkurën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjesshme lokale. Në orët e mëngjesit mund të ketë mjegull në ultësira dhe lugina. Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 7-23 km/h. Temperaturat do të shënojnë ngritje, me minimale që do të lëvizin prej 9 deri në 11°C, ndërsa ato…

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15/09/2026 22:45

Të mërkurën parashikohet të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjesshme lokale. Në orët e mëngjesit mund të ketë mjegull në ultësira dhe lugina.

Era do të fryjë drejtimesh të ndryshme, me shpejtësi prej 7-23 km/h.

Temperaturat do të shënojnë ngritje, me minimale që do të lëvizin prej 9 deri në 11°C, ndërsa ato maksimale prej 24 deri në 27°C.

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