Diddy dënohet me së paku 4 vjet burg

ShowBiz

03/10/2025 23:52

Sean “Diddy” Combs u dënua sot me më shumë se katër vjet burg, për akuza që lidhen me prostitucionin.

Combs, 55 vjeç, u dënua për dy akuza për organizimin e eskortave meshkuj të paguara për të udhëtuar përtej kufijve shtetërorë për të marrë pjesë në shfaqje seksuale të nxitura nga droga, të njohura si “Freak Offs”, me të dashurat e Combs ndërsa ai xhironte video dhe masturbonte.

Juria e liroi atë nga akuzat më serioze të shantazhit dhe trafikimit seksual, të cilat mund t’i kishin dhënë një burgim të përjetshëm.

Combs u deklarua i pafajshëm dhe pritet të apelojë dënimin.

Dënimi u dha nga gjykatësi i distriktit amerikan, Arun Subramanian, në një seancë dëgjimore në gjykatën federale të Manhattanit.

Prokurorët kishin kërkuar që Combs të kalonte 11-14 vjet burg, ndërsa avokatët mbrojtës kërkuan lirimin e tij të shpejtë.

