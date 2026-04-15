Edisa publikon bisedat private – akuzon motrën e Mateos për lidhje me ish-të fejuarin e saj

15/04/2026 17:13

Ish-banorja e Big Brother VIP Albania, Edisa Demollari, ka publikuar në Instagram një bisedë private me Kejsi Borrin, motrën e banorit Mateo Borri, duke e kthyer një gjë personale në një debat publik.

Sipas mesazheve të publikuara, Edisa e ka nisur komunikimin duke e akuzuar Kejsin se ka pasur një lidhje me ish-të fejuarin e saj.

Ajo ka theksuar se situata mes tyre është personale dhe e lidhur me jetën e tyre jashtë formatit televiziv.

Kejsi i është përgjigjur këtyre pretendimeve duke i mohuar kategorikisht dhe duke e quajtur Edisën ‘qesharake’.

Biseda e tyre në Instagram:

Edisa: O Kejsi po tani e mora vesh unë që paske qenë dashnorja ish të fejuarit tim ti. Ti e paske personale o shpirt.

Kejsi: Hahahahahahaha unë se njoh fare nikun o zemra se s’merrem fare me burra unë. Po ti qenke qesharake fare.

Edisa: Dhe sorrave si puna jote. Që mirë dashnore. Po paskeni guxim dhe për diss.

Edisa: Tani po merr kuptim gjithë sulmi kibernetik që më është bërë nga Call Centerat e motrës së Mateos në çdo faqe të mundshme dhe historitë që keni shpikur për mua. Kejsi Borri je e turpshme.

Artikuj të ngjashëm

April 15, 2026

Policia australiane heton akuzat ndaj Katy Perry për abuzim seksual

April 15, 2026

Rasti i sulmit ndaj gazetarit Burim Pacolli: Gjykata Supreme zëvendëson paraburgimin...

April 15, 2026

Mimoza Ahmeti tregon historinë e njohjes me partnerin: Nuk ndahem dot…

Lajme të fundit

​Zulfaj takim me shefat e misioneve të shteteve...

QKUK: Rritet fluksi i pacientëve gjatë festave, shërbimet...

Arrestohet babai i sulmuesit të shkollës në Turqi

Delegacioni nga Pakistani mbërrin në Teheran, synohet vazhdimi...