Dhjetëra mijëra mërgimtarë u regjistruan për të votuar më shumë se në zgjedhjet e dhjetorit, Daka shpjegon arsyet
Diaspora e Kosovës do të jetë e para që do të përcaktojë vullnetin e saj për zgjedhjet e 7 qershorit.
Për zgjedhjet e parakohshme, votuesit jashtë vendit që kanë zgjedhur të votojnë me postë do të jenë në gjendje ta përfundojnë këtë proces nga 25 maji deri më 6 qershor.
Ndërkohë, kushdo që dëshiron të marrë pjesë ka kohë vetëm këtë të diel, deri në mesnatë, të regjistrohet.
Sipas të dhënave nga Komisioni Qendror Zgjedhor, deri në orën 10:00 të mëngjesit të së dielës, mbi 117,000 kërkesa për regjistrim janë pranuar përmes platformës elektronike, nga të cilat mbi 99,000 janë miratuar, ndërsa 7,621 të tjera janë refuzuar dhe mbi 10,000 janë në pritje të shqyrtimit.
“Nga 99,498 aplikime të miratuara, 22,955 qytetarë të Kosovës janë regjistruar për të votuar fizikisht në misionet diplomatike, 2,590 janë regjistruar për të dërguar një pako fletëvotimi në kutinë postare të KQZ-së në Kosovë dhe 73,953 janë regjistruar për të dërguar një pako fletëvotimi në një kuti postare jashtë Kosovës.”
Kjo shifër tregon interes më të lartë, krahasuar me zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit 2025, deri më tani mbi 22 mijë të regjistruar më shumë se herën e kaluar.
Gjermania kryeson me numrin më të madh të votuesve të regjistruar, mbi 49 mijë, ndërsa Zvicra ka mbi 23 mijë votues të regjistruar.
“Vendet me numrin më të madh të votuesve të regjistruar janë: Gjermania (49,102), Zvicra (23,456), Franca (4,193), Suedia (3,750), Austria (3,165), Mbretëria e Bashkuar (2,370), Italia (2,206), SHBA (2,070), Belgjika (2,024), Sllovenia (1,400), Norvegjia (1,154) dhe Finlanda (1,010).”
Interesi i shtuar i diasporës për të votuar nga jashtë kësaj radhe, sipas ish-kryetares së KQZ-së, Valdete Daka, vjen sepse herën e fundit emigrantët ishin tashmë në Kosovë.
“Në dhjetor të vitit të kaluar, diaspora ishte tashmë këtu. Ata nuk kishin nevojë të regjistroheshin sepse votuan fizikisht dhe nuk kishin të drejtë të regjistroheshin si votues jashtë Kosovës. Ky numër që tani duket i madh është fakti që diaspora zgjodhi të votonte me postë dhe jo fizikisht”, deklaroi Daka për RTV Dukagjini.
Afati i shkurtër për organizimin e zgjedhjeve, sipas Dakës, nuk është i mjaftueshëm që KQZ-ja të eliminojë problemet që kanë lindur me votimin nga jashtë gjatë zgjedhjeve të dhjetorit 2025.
“Janë zbuluar shumë pengesa, si dhe dyshime në lidhje me mënyrën se si janë transportuar votat, ose si janë transportuar ato nga diaspora, ose nga ambasadat. Dhe kjo ka ulur besimin e publikut dhe të opinionit publik në rregullsinë e të gjithë këtij procesi.”
Votimi në misionet diplomatike do të organizohet më 6 qershor 2026, një ditë para hapjes së qendrave të votimit në Kosovë.