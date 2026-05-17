Mexhiti i VLEN: Provimi i jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe, së shpejti…
Kryetar i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, që është pjesë e koalicionit VLEN, ka reaguar në lidhje me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe.
Ai ka thënë se së shpejti do të ketë lajme të mira në Maqedoninë e Veriut.
“Provimi i jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe! Së shpejti me lajme të mira”, ka thënë ai.
Ndryshe për nesër studentët kanë paralajmëruar protestë pikërisht për këtë çështja
Thirrja e tyre për protestë është mbështetur gjerësisht nga figura në të gjitha trojet shqiptare.