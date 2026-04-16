“Detyrohen të punojnë 12-20 orë pa kompensime” – Përveç FSK-së edhe Njësiti Speciali i Policisë nuk paguhet për orët shtesë

Pjesëtarët e Njësisë Speciale të Policisë së Kosovës po përballen me moskompensim të orëve shtesë të punës dhe kufizim të pushimeve javore, ndonëse nga Qeveria pretendojnë të kundërtën. Burime të Lajmi.net bëjnë të ditur se që nga miratimi i buxhetit, orët shtesë vetëm janë grumbulluar pa u ekzekutuar pagesat, duke lënë të paqartë nëse ato…

16/04/2026 18:01

Pjesëtarët e Njësisë Speciale të Policisë së Kosovës po përballen me moskompensim të orëve shtesë të punës dhe kufizim të pushimeve javore, ndonëse nga Qeveria pretendojnë të kundërtën.

Burime të Lajmi.net bëjnë të ditur se që nga miratimi i buxhetit, orët shtesë vetëm janë grumbulluar pa u ekzekutuar pagesat, duke lënë të paqartë nëse ato do të kompensohen deri në fund të vitit.

Sipas këtyre burimeve, tash e rreth një muaj e gjysmë, njësi të Policisë së Kosovës janë detyruar të punojnë edhe gjatë fundjavave me orar 12-20 orësh, pa marrë kompensim financiar. Në vend të pagesës, atyre u thuhet se mund të marrin ditë të lira “qarkulluese”, në kohë të papërcaktuar.

Po ashtu, theksohet se për muajin e dytë me radhë, zyrtarët policorë janë angazhuar në punë pa iu kompensuar orët shtesë dhe pa mundur të shfrytëzojnë pushimin javor, me arsyetimin e nevojës për zbatim të planeve operative dhe mbulimit të patrullave. Sipas burimeve, nuk janë paguar as ndërrimet e natës që nga muaji shkurt i këtij viti.

Këto pretendime vijnë në kohën kur deputeti dhe kryetari i Komisionit për Siguri në Kuvendin e Kosovës, Mefail Bajqinovci, ka deklaruar se ushtarëve të FSK-së u paguhen orët shtesë tash e pesë vite dhe se ato nuk kompensohen më me ditë pushimi.

“Ushtarëve të FSK-së i paguhen orët shtesë qe 5 vite, prejse VV ka ardh në pushtet dhe nuk kompenzohen më me “ditë pushimi”, tha Bajqinivoci.

Bajqinovci në Komisionin për Siguri mburrej e krenohej se po dërgohet FSK-ja me mision paqeruajtës në Gaza, mirëpo për pagesa e borxhin që ua ka shteti e Qeveria në të cilën ai vetë bën pjesë, lëshon deklarata të pavërteta.

Në lidhje me këtë problematikë ne kemi raportuar vazhdimisht derisa tani po bëhen gati 4muaj që zyrtarët shtetërorë të lartcekur nuk janë paguar për orët shtesë, borxh ky i mbledhur në Qeverinë e Kosovës.

Çështja e moskompensimit të orëve shtesë, ndërrimeve të natës dhe shtesave për rrezikshmëri ka qenë e përsëritur për Policinë e Kosovës, veçanërisht pas hyrjes në fuqi të Ligjit për paga, ndërsa institucionet përgjegjëse kanë përmendur vazhdimisht kufizimet buxhetore si arsye për këto mospagesa./Lajmi.net/

 

Artikuj të ngjashëm

April 16, 2026

Tragjedia në Malishevë, flasin nga Policia: Deri më tani nuk kemi...

April 16, 2026

Deputetja e LDK-së: Të ndalohet kapja e Gjykatës Kushtetuese

April 16, 2026

Dodik ndjek retorikën e Vuçiqit, e quan “kërcënim” bashkëpunimin Kosovë–Shqipëri–Kroaci...

April 16, 2026

Hoti-PDK-së: Nëse mendoni se Albin Kurti po e shfytëzon emrin tim...

April 16, 2026

Trump njofton armëpushim 10-ditor mes Izraelit dhe Libanit, paralajmëron bisedime historike...

April 16, 2026

Gjykata vendos për të akuzuarin që e kërcënoi Alaudin Hamitin –...

Lajme të fundit

Tragjedia në Malishevë, flasin nga Policia: Deri më...

Victoria Beckham reagon pas distancimit nga Brooklyn: Kemi...

Deputetja e LDK-së: Të ndalohet kapja e Gjykatës Kushtetuese

Dodik ndjek retorikën e Vuçiqit, e quan “kërcënim”...