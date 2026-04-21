Deklarata skandaloze e Gecit, Çitaku: Kjo tregon se deri ku ka rrëshqitur gjendja në vendin tonë, pasojat e kësaj logjike do t’i paguajmë të gjithë

21/04/2026 20:14

Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku ka reaguar në lidhje me deklaratën që deputeti i VV-së, Fatos Geci e ka thënë sot në Kuvendin e Kosovës, duke bërë thirrje për burg të përjetshëm për Hashim Thaçin.

Ajo përmes një postimi në Facebook, ka thënë se nuk do ta besonte kurrë se kjo deklaratë do të bëhej në Kuvendin e Kosovës.

“Nuk do ta kisha besuar kurrë se në Kuvendin e Kosovës do të kërkohej dënim i përjetshëm për çlirimtarët tanë, nga një kinse deputet. Kjo tregon se deri ku ka rrëshqitur gjendja në vendin tonë. Pasojat e kësaj logjike do t’i paguajmë të gjithë”, ka shkruar Çitaku. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

April 21, 2026

Djali i Agim Ramadanit i reagon Fatos Gecit: Kërkimi i burgimit...

April 21, 2026

Takimet me Kurtin, Abdixhiku: Ai mendonte që na duhej një President...

April 21, 2026

Gërvalla në takim me Koopman në Bruksel, e njofton për Byronë...

April 21, 2026

Kurti takohet me Whitaker: Prania e NATO’s në Kosovë, veçmas ajo...

April 21, 2026

BE-ja vendos sanksione të reja ndaj iranianëve që pengojnë lëvizjen në...

April 21, 2026

Nuk dëbohet çifti kosovar që kishte marrë 750 mijë franga ndihma sociale

