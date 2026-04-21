Abdixhiku mohon se e kërkoi Presidentin, deputetja e VV-së nuk bindet: E padrejtë që kërkonte t’ia jepte këtë pozitë një parti me 57 deputetë
Deputetja e VV-së, Arbëreshë Kryeziu, tha se është e padrejtë që VV me 57 deputetë t’ia jap postin e presidentit partisë që i ka 15 deputetë. Ajo goditi opozitën duke thënë që “s’kanë qenë të interesuara të votojnë një emër për presidentin”, duke akuzuar PDK-në e LDK-në se po dëshirojnë zgjedhje. “Secili subjekt politik duhet…
“Secili subjekt politik duhet me qeneë i vetëdijshëm sa përqind të mbështetjes popullore e përfaqëson në Kuvend. Sepse nëse i ke 15 deputetë dhe kërkon me doemos ta marrësh postin e presidentit, dhe kërkon që ta jap një subjekt politik me 57 deputetë, është e padrejtë sepse nuk është çfarë është shprehë me votë në zgjedhjet e 28 dhjetorit”, tha deputetja në Pressing.
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku në vazhdimësi por edhe sot e ka mohuar se ndonjëherë e ka kërkuar pozitën e Presidentit. Ai sot deklaroi se krejt çka kishte kërkuar është se nuk do të votojnë një kandidat për President me librezë të VV-së.