Abdixhiku mohon se e kërkoi Presidentin, deputetja e VV-së nuk bindet: E padrejtë që kërkonte t’ia jepte këtë pozitë një parti me 57 deputetë

Deputetja e VV-së, Arbëreshë Kryeziu, tha se është e padrejtë që VV me 57 deputetë t’ia jap postin e presidentit partisë që i ka 15 deputetë. Ajo goditi opozitën duke thënë që “s’kanë qenë të interesuara të votojnë një emër për presidentin”, duke akuzuar PDK-në e LDK-në se po dëshirojnë zgjedhje. “Secili subjekt politik duhet…

21/04/2026 21:20

Deputetja e VV-së, Arbëreshë Kryeziu, tha se është e padrejtë që VV me 57 deputetë t’ia jap postin e presidentit partisë që i ka 15 deputetë.

Ajo goditi opozitën duke thënë që “s’kanë qenë të interesuara të votojnë një emër për presidentin”, duke akuzuar PDK-në e LDK-në se po dëshirojnë zgjedhje.

“Secili subjekt politik duhet me qeneë i vetëdijshëm sa përqind të mbështetjes popullore e përfaqëson në Kuvend. Sepse nëse i ke 15 deputetë dhe kërkon me doemos ta marrësh postin e presidentit, dhe kërkon që ta jap një subjekt politik me 57 deputetë, është e padrejtë sepse nuk është çfarë është shprehë me votë në zgjedhjet e 28 dhjetorit”, tha deputetja në Pressing.

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku në vazhdimësi por edhe sot e ka mohuar se ndonjëherë e ka kërkuar pozitën e Presidentit. Ai sot deklaroi se krejt çka kishte kërkuar është se nuk do të votojnë një kandidat për President me librezë të VV-së.

April 21, 2026

