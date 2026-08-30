Deda për ‘kandidaturën’ e Bekim Sejdiut: Do t’i bënte nder vendit, shpresoj që partitë nuk po ia keqpërdorin emrin

Emri i Bekim Sejdiut po qarkullon si një emër konsensual parimisht mes kryetarit të LVV, Albin Kurtit dhe atij të LDK-së, Lumir Abdixhiku. Për Bekim Sejdiun ka folur ish-deputeti Ilir Deda, duke e vlerësuar lartë figurën e tij si intelektual dhe person që njeh interesat e Kosovës. Deda ka thënë se shpreson që emri i…

Lajme

30/08/2026 19:17

Emri i Bekim Sejdiut po qarkullon si një emër konsensual parimisht mes kryetarit të LVV, Albin Kurtit dhe atij të LDK-së, Lumir Abdixhiku.

Për Bekim Sejdiun ka folur ish-deputeti Ilir Deda, duke e vlerësuar lartë figurën e tij si intelektual dhe person që njeh interesat e Kosovës.

Deda ka thënë se shpreson që emri i Sejdiut nuk po keqpërdoret për lojëra partiake, por do jetë një zgjidhje përfundimtare.

“Bekim Sejdiu do t’i bënte nder Kosovës, nëse zgjidhet për të parin e vendit.  Me integritet të rrallë intelektual, i matur, që e din shumë mirë politikën e jashtme dhe interesat e Kosovës, si dhe mbrojtës i vërtetë i Kushtetutës, me vetëdije e ndjeshmëri për barazinë e grupeve etnike në vend  – kishte me e transformu presidencën me urtësinë e domosdoshme.  Kosovës i duhet një president i aftë që ta ushtrojë me nder këtë rol, dhe sinqerisht shpresoj që emri i Bekimit nuk është duke u keqpërdorur në lojëra partiake, por është zgjidhja përfundimtare e negociatave të LVV dhe LDK”, ka shkruar ai në Facebook.

Artikuj të ngjashëm

August 30, 2026

OVL-UÇK: Serbia mban arkivat, kërkojmë të vërtetën dhe drejtësinë për të...

August 30, 2026

Lushtaku: Më 1 shtator dalim në protestë, “kompetencat e komunave nuk...

August 30, 2026

​Pjesë të Prishtinës pa ujë, “defekt i komplikuar”, riparimi vazhdon edhe...

August 30, 2026

“Shpresë dhe frikë”: Familjarët e të zhdukurve presin me ankth rezultatet...

August 30, 2026

Shtatë të vdekur pas përmbytjes së tragetit në Qipro, 23 persona...

August 30, 2026

Momente paniku në det, përmbyset trageti me 267 persona pranë Qipros

Lajme të fundit

OVL-UÇK: Serbia mban arkivat, kërkojmë të vërtetën dhe...

Lushtaku: Më 1 shtator dalim në protestë, “kompetencat...

​Pjesë të Prishtinës pa ujë, “defekt i komplikuar”,...

“Shpresë dhe frikë”: Familjarët e të zhdukurve presin...