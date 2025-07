​De Bruyne stërvitet me Napolin por një detaj ka trazuar tifozët e Napolit

Kevin De Bruyne ka zhvilluar seancën e tij të parë stërvitore si lojtar i Napolit dhe një detaj i veçantë ka tërhequr vëmendjen. Në veshjen e tij stërvitore, mesfushori belg mbante numrin 10, simbolin më të shenjtë të historisë napolitane – atë që dikur e vishte Diego Armando Maradona.

Një thjesht rastësi, një vendim i përkohshëm apo një sinjal i një vendimi të madh? Pyetja ka ndezur rrjetet sociale dhe tifozët.

Në videot dhe fotografitë e shpërndara nga kanalet zyrtare të klubit, De Bruyne shihet duke stërvitur me numrin 10 të stampuar në pantallonat e shkurtra dhe në fanellën e stërvitjes. Ky detaj, ndonëse nuk është tregues i numrit zyrtar që do të mbajë në ndeshje, ka ngjallur emocione të mëdha mes tifozëve, për shkak të lidhjes së ngushtë që ky numër ka me figurën e Maradonës.

Duhet kujtuar se numri 10 është tërhequr zyrtarisht nga Napoli në nder të legjendës argjentinase dhe, në parim, nuk duhet të vishet nga asnjë lojtar tjetër. Megjithatë, pamja e De Bruyne me këtë numër ngre pikëpyetje rreth një përjashtimi të mundshëm apo të një gjesti simbolik.

Sipas gazetarit Matteo Moretto, De Bruyne pritet të mbajë numrin 11 në sezonin e tij debutues në Serie A. Klubi ende nuk ka konfirmuar zyrtarisht zgjedhjen e numrit për kampionin belg.

Në pritje të prezantimit zyrtar dhe konfirmimit të numrit të fanellës, një gjë është e sigurt, mbërritja e De Bruyne në Napoli ka ndezur entuziazmin dhe ka hapur një faqe të re për klubin jugor.