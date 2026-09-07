David Alaba nuk është në planet e Man United, zbulohet arsyeja
Manchester United nuk po planifikon të transferojë David Alaban, pavarësisht se mbrojtësi austriak është aktualisht lojtar i lirë. Sipas Manchester Evening News, drejtuesit e klubit besojnë se Alaba ka pësuar rënie në nivel dhe nuk përputhet me strategjinë e re të rekrutimit të INEOS. Megjithatë, situata mund të ndryshojë nëse Luke Shaw pëson një dëmtim…
Sport
Manchester United nuk po planifikon të transferojë David Alaban, pavarësisht se mbrojtësi austriak është aktualisht lojtar i lirë.
Sipas Manchester Evening News, drejtuesit e klubit besojnë se Alaba ka pësuar rënie në nivel dhe nuk përputhet me strategjinë e re të rekrutimit të INEOS.
Megjithatë, situata mund të ndryshojë nëse Luke Shaw pëson një dëmtim të rëndë dhe United mbetet pa një mbrojtës të majtë të specializuar.
Për merkaton e janarit, klubi mund të shqyrtojë një huazim, por prioriteti mbetet transferimi i një mbrojtësi të majtë përfundimtar gjatë verës së ardhshme.