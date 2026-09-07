​David Alaba nuk është në planet e Man United, zbulohet arsyeja

Manchester United nuk po planifikon të transferojë David Alaban, pavarësisht se mbrojtësi austriak është aktualisht lojtar i lirë. Sipas Manchester Evening News, drejtuesit e klubit besojnë se Alaba ka pësuar rënie në nivel dhe nuk përputhet me strategjinë e re të rekrutimit të INEOS. Megjithatë, situata mund të ndryshojë nëse Luke Shaw pëson një dëmtim…

Sport

07/09/2026 14:12

Manchester United nuk po planifikon të transferojë David Alaban, pavarësisht se mbrojtësi austriak është aktualisht lojtar i lirë.

Sipas Manchester Evening News, drejtuesit e klubit besojnë se Alaba ka pësuar rënie në nivel dhe nuk përputhet me strategjinë e re të rekrutimit të INEOS.

Megjithatë, situata mund të ndryshojë nëse Luke Shaw pëson një dëmtim të rëndë dhe United mbetet pa një mbrojtës të majtë të specializuar.

Për merkaton e janarit, klubi mund të shqyrtojë një huazim, por prioriteti mbetet transferimi i një mbrojtësi të majtë përfundimtar gjatë verës së ardhshme.

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