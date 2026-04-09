Daut Haradinaj përkujton Betejën e Koshares: E turpëroi ushtrinë serbe

09/04/2026 10:36

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, ka përkujtuar 27-vjetorin e nisjes së Beteja e Koshares, duke e cilësuar atë si një nga momentet më historike të luftës çlirimtare.

Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj ka theksuar se më 9 prill, gra e burra të bashkuar u nisën drejt një misioni që më vonë do të njihej si Beteja e Koshares. Ai ka përmendur se në mëngjesin e hershëm, komandanti Rrustem Berisha së bashku me eprorët e tij u nisën për ta thyer, siç e ka quajtur ai, “murin shqiptaro-shqiptar”.

Sipas Haradinajt, kjo betejë, nga fillimi e deri në çlirimin e plotë, shënoi një kthesë të rëndësishme në luftë, duke e turpëruar ushtrinë serbe dhe duke i dhënë kombit shumë heronj.

“Nga ky mëngjes e deri në çlirimin e plotë, kjo betejë e turpëroi skajshëm ushtrinë serbe, ndërsa kombi ynë u pasurua me shumë heronj të kësaj beteje”, ka theksuar Haradinaj. /Lajmi.net/

April 9, 2026

Qendra serbo-ruse merr mbi dy milionë euro nga buxheti i Serbisë

April 9, 2026

Vjosa Osmani kujton Betejën e Koshares: Flakada e sakrificës mbetet e pavdekur

April 9, 2026

“E shkelën me dy këmbët”: Baraliu tregon momentin kur Kushtetuta e...

April 9, 2026

Kurti përkujton Betejën e Koshares: UÇK u kthye në aleatë të...

April 9, 2026

Trump: Ushtria amerikane mbetet pranë Iranit derisa të arrihet “marrëveshja e...

April 9, 2026

Si e forcoi imazhin diplomatik Pakistani duke ndërmjetësuar armëpushimin

Qendra serbo-ruse merr mbi dy milionë euro nga buxheti i Serbisë

Vjosa Osmani kujton Betejën e Koshares: Flakada e sakrificës mbetet e pavdekur

“E shkelën me dy këmbët”: Baraliu tregon momentin...

Kurti përkujton Betejën e Koshares: UÇK u kthye...