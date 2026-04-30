Hamza takohet me Carafanon: U pajtuam që ka ardhur koha që Kosova dhe SHBA-ja të bashkëpunojnë shumë më ngushtë

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka njoftuar për një takim pune në Prishtinë me James Carafano nga Washington DC, këshilltar i lartë i presidentit në The Heritage Foundation. Hamza bëri të ditur se gjatë takimit është diskutuar për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së, me theks në ndërtimin e një aleance më të strukturuar…

30/04/2026 18:06

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka njoftuar për një takim pune në Prishtinë me James Carafano nga Washington DC, këshilltar i lartë i presidentit në The Heritage Foundation.

Hamza bëri të ditur se gjatë takimit është diskutuar për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së, me theks në ndërtimin e një aleance më të strukturuar mbi bazën e interesave të përbashkëta strategjike.

Postimi i plotë:Një takim pune në Prishtinë me James Carafano nga Washington DC. James është Këshilltar i Lartë i Presidentit në “The Heritage Foundation” dhe E.W. Richardson Fellow.

Me James po takohemi përsëri pas takimit që patëm vitin e kaluar në Washington. Ai është ekspert i njohur në fushën e sigurisë kombëtare dhe politikës së
jashtme, përfshirë sektorin e energjisë, si dhe ndër zërat më me ndikim sot.

U pajtuam që ka ardhur koha që Kosova dhe SHBA-ja të bashkëpunojnë shumë më ngushtë dhe në mënyrë më të strukturuar drejt një aleance që ndërtohet bazuar në interesat e përbashkëta strategjike.

