Hamza takohet me Carafanon: U pajtuam që ka ardhur koha që Kosova dhe SHBA-ja të bashkëpunojnë shumë më ngushtë
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka njoftuar për një takim pune në Prishtinë me James Carafano nga Washington DC, këshilltar i lartë i presidentit në The Heritage Foundation. Hamza bëri të ditur se gjatë takimit është diskutuar për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së, me theks në ndërtimin e një aleance më të strukturuar…
Hamza bëri të ditur se gjatë takimit është diskutuar për forcimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së, me theks në ndërtimin e një aleance më të strukturuar mbi bazën e interesave të përbashkëta strategjike.
Postimi i plotë:Një takim pune në Prishtinë me James Carafano nga Washington DC. James është Këshilltar i Lartë i Presidentit në “The Heritage Foundation” dhe E.W. Richardson Fellow.
Me James po takohemi përsëri pas takimit që patëm vitin e kaluar në Washington. Ai është ekspert i njohur në fushën e sigurisë kombëtare dhe politikës së
jashtme, përfshirë sektorin e energjisë, si dhe ndër zërat më me ndikim sot.
U pajtuam që ka ardhur koha që Kosova dhe SHBA-ja të bashkëpunojnë shumë më ngushtë dhe në mënyrë më të strukturuar drejt një aleance që ndërtohet bazuar në interesat e përbashkëta strategjike.